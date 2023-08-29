Kız kardeşiyle kaza geçiren Çilem Ateş toprağa verildi
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Kırşehir'de yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Çilem Ateş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze namazı Kırşehir Sanayi Camii'nde kılındı ve ardından Ökse Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Otomobil, kız kardeşlere çarptı 1 ölü, 1 yaralı (2)
Kırşehir'de, yolun karşısına geçerken kız kardeşi Nursen Ateş ile kendisine otomobil çarpan Çilem Ateş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ateş için Kırşehir Sanayi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ateş'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çilem Ateş, namazın ardından Ökse Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nursen Ateş'in tedavisinin ise hastanede devam ettiği bildirildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa