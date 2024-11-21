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Kız Kardeşinin Ölümü Üzerine Adalet Mücadelesi Başlattı

Kız Kardeşinin Ölümü Üzerine Adalet Mücadelesi Başlattı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahla vurularak hayatını kaybeden genç kadının ağabeyi, kayınbiraderinin tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek adalet mücadelesi başlattı. Olay sonrası yaşanan çelişkileri ve adil yargılanma talebini dile getiren ağabey, mücadelesinin sonuna kadar süreceğini vurguladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 ay önce kocasıyla çıkan tartışma sırasında silahla vurularak ölen genç kadının ağabeyi, kayınbiraderinin tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek Kahramanmaraş'tan adalet mücadelesi başlattı.

Siverek'e bağlı Hamidiye Mahallesi'nde, 23 Şubat'ta R.B. (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kavga sırasında R.B.'ye ait silahın ateş alması sonucu Pınar Yorulmaz hayatını kaybetmişti. Pınar Yorulmaz'ın Kahramanmaraş'ta yaşayan ağabeyi Erdal Sevim (30), 8 ay önce yaşanan ve kız kardeşinin hayatını kaybettiği olaydan sonra R.B.'nin tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek Kahramanmaraş'tan adalet mücadelesi başlattı.

Hangi ilde olursa olsun adalet mücadelesinin sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden Erdal Sevim, olayın ilk gerçekleştiğinde R.B.'nin durumu sağlık ya da emniyet güçlerine haber vermediğini ve kaybedilen sürede kız kardeşinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Biz yargılama ve soruşturma sürecinde şahsın adil bir şekilde yargılanmadığını düşünüyoruz. Bu etkin soruşturmanın, adil yargılanmanın olmasını istiyoruz. Olayda dosya içerisinde birçok şüphe, birçok çelişki var ve bu çelişkilerin giderilmesini istiyoruz. Bu çelişkilerin en büyüğü, şahsın olay sonrası herhangi bir sağlık kurumuna, emniyet güçlerine haber vermemesi. Olaydan sonra koca hastaneye gitmek yerine, önce ailesinin olduğu eve yöneliyor. Kardeşim ne yazık ki zaman kaybedildiği için hastaneye götürüldüğünde hayatını kaybetti. Biz bu olayı şahsın ailesinden değil, o anda hastanede olan bir arkadaş aracılığı ile öğreniyoruz. Adil yargılanmanın yerine gelmemesi bizim en büyük tedirginliğimiz. Bu süreç ne yazık ki böyle devam ederse, dosya takipsizlik kararı verilerek kapatılacak" dedi.

"Benim mücadelem sonuna kadar devam edecek"

Adalet yerini bulana kadar mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Sevim, "Hangi ilde olursam olayım bu benim mücadelem sonuna kadar devam edecek. Adalet yerini bulana kadar devam edecek. Asla bu mücadelemden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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