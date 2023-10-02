- Kız kaçırma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi ölürken 2 kişide silahtan çıkan saçmalardan yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde gece saatlerinde, iddiaya göre aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, sözlü tartışma sonrası silahlı kavgaya dönüştü.

Aile fertleri konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kızlarını kaçıran şahıslardan bir kişi aileye silahla saldırdı. Saçmaların hedefi olan İbrahim Süzer olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerinde, kavgada Ahmet Süzer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin vücuduna isabet eden saçmalardan dolayı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Süzer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin vücuduna isabet eden saçmalardan dolayı hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden İbrahim Süzer (29),'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlılarını yakalamak için çalışma sürüyor

Öte yandan 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan geniş çaplı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.