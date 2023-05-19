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Kız isteme kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kız isteme kavgasında kan aktı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre kız isteme konusu yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre kız isteme konusu yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Günay Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız isteme konusu yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirine silah ve bıçaklarla saldırdı. Kavgaya karışan M.U.'nun pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu vücuduna saçmalar isabet eden B.U. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı M.U., sivil bir araçla hastaneye götürülürken, polis ekipleri de B.U.'yu yaralayan M.U. ile birlikte kavgaya karışan şahısları gözaltına alarak, emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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