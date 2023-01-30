Kız çocuğu kömürlükte ölü bulundu, şüpheli baba otogarda gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Batman'da 7 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni teyzesinin evinin kömürlüğünde bulundu. Batman'da 7 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni teyzesinin evinin kömürlüğünde bulundu. Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdikleri babayı otogarda İstanbul'a gitmeye çalışırken gözaltına aldı. Alınan bilgilere göre, Batman Beşevler Mahallesi'nde 7 yaşındaki A.A.'nın cansız bedeni teyzesinin evinin kömürlüğünde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumundaki baba Ö.A.'yı Batman Şehirlerarası Otogardan İstanbul'a gitmeye çalışırken gözaltına aldı. Şüpheli Ö.A.'nın bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Batman 3. Sayfa Haberler

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