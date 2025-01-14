Kız Arkadaşının Patronuna Molotofkokteyli Attı, Pişman Değilim Dedi

Konya'da, "Bana burada kötü davranıyorlar" diye mesaj atan kız arkadaşının patronunun iş yerine molotofkokteyli attıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerine molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yüzleri kapalı 2 şahsın iş yerine molotofkokteyli attıklarını tespit etti.

Molotofkokteyli attı, yakalanınca "Sevdiğim için yaptım pişman değilim" dedi

Ekiplerin çalışması sonucu şahısların Cem T. (19) ile arkadaşı Muammer K. (23) olduğu belirlendi. 2 şüpheli bulunduğu adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen şüphelilerden Cem T., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın' sorusuna "Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım" diye cevap verdi. Emniyete götürülen Cem T.'nin ilk ifadesinde, "E.T. isimli kız arkadaşım olay günü sabah saatlerinde 'bana burada kötü davranıyorlar' diye mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi arayarak durumu anlattım, sonra akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracıyla önce alkol aldık daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık" dediği öğrenildi.

'Sevdiğim için yaptım' diyen şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cem T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Muammer K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - KONYA