Sevgilisinin evinde kızın ailesine yakalanan adamın balkondan kaçarken başına gelenler kameraya yansıdı

Sosyal medyada dolaşan bir video, genç bir adamın sevgilisinin evinden kaçışını komik bir şekilde gösteriyor. İç çamaşırıyla balkondan inmeye çalışan genç adamın kaçışı, sevgilisinin annesinin süpürgeyle müdahale etmesiyle komediye dönüşüyor. Video, genç adamın cesaretini ve ebeveynlerin beklenmedik tepkilerini komik bir şekilde yansıtıyor. Twitter'da 10 Ağustos'ta paylaşılan video, 4.7 milyon görüntüleme alarak izleyiciler arasında büyük bir kahkaha dalgası başlattı.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, sadece iç çamaşırıyla giyinmiş olan kahraman, uzun bir bez parçasını kendisinin provizyonlu can simidi olarak kullanarak balkondan iniyor. İki gözlemci üst katta dururken, genç adamın giysileri sevgilisi tarafından duygusuzca balkondan atılır. Yavaşça ve emin adımlarla aşağıya doğru manevra yaparak kuma tutunur. Aniden, başka bir figür balkona doğru koşar, genç adamın inişini kesmeye hazırlanır. Yakalanmanın yaklaştığını hisseden kız müdahale etmeye çalışır, genç adama geçici bir ferahlık sunar. Bu an, İnternet'i Breaking Bad dizisindeki bir sahneyi hatırlatır.

Bu gerilim sırasında beklenmedik bir dönüş gerçekleşir - kızın annesi balkonda belirir ve genç adam kaçma girişimini sürdürdükçe ona süpürgeyle sertçe vurur. Kendi başına kız, olanları uzaktan izler. Komik kaosuna rağmen genç adam, yakalayıcılarından kaçmayı başarır ve güvenliğe ulaşır.

Twitter'da Enzetor sayfası aracılığıyla paylaşılan video, "Hayatta her zevkin bir bedeli vardır." başlığıyla gelir. 10 Ağustos'ta paylaşıldığından beri video 4.7 milyon görüntüleme alarak izleyiciler arasında bir kahkaha dalgası başlatır. Video, genç adamın gizlice buluşmak için hangi cesur uzunluklara gittiğini yakalar, ebeveynlerin oldukça belirgin tepkileri beklenmedik bir komedi katmanı ekler.