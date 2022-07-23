Kız arkadaşından ayrılan genç binanın 9'uncu katına çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kız arkadaşından ayrılan genç binanın 9'uncu katına çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kız arkadaşından ayrılan genç binanın 9'uncu katına çıktı

Kastamonu'da kız arkadaşından ayrıldığını ileri süren genç inşaat halindeki bir binanın 9'uncu katına çıktı.

Kastamonu'da kız arkadaşından ayrıldığını ileri süren genç inşaat halindeki bir binanın 9'uncu katına çıktı. Ekipler tarafından ikna edilen genç binadan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu merkez Kuzeykent Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın 9'uncu katına çıkan ve ismi öğrenilemeyen genç, kız arkadaşından ayrıldığını ileri sürerek intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı sorası olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın bulunduğu yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri de inşaat halindeki binanın 9'uncu katına çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan genç, çıktığı yerden indirildi. Genç, ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title