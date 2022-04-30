Kız arkadaşına ilgisi olduğunu iddia ettiği genci bıçaklayan çocuk tutuklandı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşına ilgi duyduğu gerekçesiyle 18 yaşındaki genci kelebek tabir edilen bıçakla ağır yaraladı. Yaralı genç hastanede yaşam mücadelesi verirken, bıçakla yaralayan çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, IMKB Manavgat Ticaret Meslek Lisesi'nden geçtiğimiz yıl tasdikname alan ve İstanbul'da eğitim öğretime devam eden 16 yaşındaki İ.E.Ç., IMKB Manavgat Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyan kız arkadaşına, aynı okulda okuyan C.Y. isimli gencin ilgisi olduğunu öğrendi. İstanbul'dan Manavgat'a gelen İ.E.Ç., valizini evlerinin kapısına bırakıp, annesi ile bile görüşmeden soluğu Şahin Tepesindeki okullar bölgesinde aldı.

İ.E.Ç., yolda karşılaştığı C.Y.'yi kelebek tabir edilen bıçakla bıçaklamak suretiyle ağır yaraladı. Yere yığılan yaralı gence çevredeki öğretmenler yardım ederken İ.E.Ç. olay yerinden kaçtı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen C.Y. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Birimi ekiplerince yakalanan İ.E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa