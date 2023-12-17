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Kız arkadaşına çarpan aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde kız arkadaşına çarpan aracı kundaklayan ve 6 aracın yanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Kız arkadaşına çarpan aracı yakan şüpheli tutuklandı

Kız arkadaşı için 6 aracın yanmasına neden olan şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kız arkadaşına trafik kazasında araç çarptığı için kaza sonrası sanayiye bırakılan kazalı aracı kundaklayan ve 6 aracın yandığı olayda gözaltına alınan 3 şüpheli Kozan adliyesine getirildi. Kız arkadaşına araç çarptığı için araçları yaktığı iddia edilen E.U ise tutuklandı.

Kozan'da 16 Aralık akşamı 01 RE 069 plakalı otomobil sürücüsü Musa A.'nın yolun karşısına geçmeye çalışan 1'i çocuk 3 kişiye çarptığı kaza sonrası sanayide aracı kundaklanan ve iş yerinde toplam 6 aracın yandığı olayda gözaltına alınan K.Ç, T.S VE E.U ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro ekipleri tarafından Kozan adliyesine getirildi.

Kız arkadaşına araba çarptığı için kaza yapan aracı yaktığı iddia edilen E.U ve yanında bulunan 2 kişi Kozan adliyesine getirilirken şüpheliler yüzlerini kapatarak adliyeye giriş yaptılar.

Kozan Cumhuriyet Savcılığın da ifade veren şüphelilerden E.U, T.S ve K.Ç yapılan soruşturmada E.U tutuklanırken, T.S adli kontrolle serbest, K.Ç ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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