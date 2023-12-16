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Kız arkadaşına çarpan aracı kundakladı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan genç kızın kız arkadaşının aracı kundakladığı ortaya çıktı. Kundaklanan araç ile birlikte 5 araç daha kullanılamaz hale geldi.

Kız arkadaşına çarpan aracı kundakladı

Tamircideki aracın kundaklanmasıyla birlikte 5 araç daha yanarak kullanılamaz hale geldi

İş yeri sahibi Durmuş Şahin: "Her şey bu araç buraya geldikten sonra oldu"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazayı yapan otomobil tamirhanede kundaklandı. Kundaklanan araç ile yanındaki 5 araç daha yanarak kullanılamaz hale gelirken tamirhane sahipleri, "Her şey bu araç buraya geldikten sonra oldu" dedi.

Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde 01 RE 069 plakalı otomobil sürücü Musa A.'nın yolun karşısına geçmeye çalışan 1'i çocuk 3 kişiye çarptığı kaza sonrası yaralanan Leyla A.(23), Selenay A. ve Beyza A. Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Kaza sonrası polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile Kozan Sanayisi Sitesi'ndeki bir tamirciye çekilen araç gece kundaklandı. Kazaya karışan aracın yanındaki 5 araç da yanarak zarar gördü. Aracı kundaklayan kişinin kazada yaralanan genç kızlardan birinin erkek arkadaşı E.U. olduğu iddia edildi. Tamirciye bırakılan 6 araç küle dönerken iş yerinin güvenlik kamerasının da devre dışı bırakıldığı fakat sanayi sitesinin güvenlik kamerası ile olayı gerçekleştiren şüphelinin dün gece tespit edildiği öğrenildi.

Tamirci kardeşler Durmuş Şahin ve Gültekin Şahin, 2 milyona yakın zarar olduğunu ve aracı kundaklayanların hak ettiği cezayı almasını istediler.

Gültekin Şahin, gece 2 sularında yangın haberini alarak işyerine geldiğini ifade ederek, "Geldiğimde itfaiye ekipleri sağ olsun yangını söndürmüş soğutma çalışması yapıyordu. Araç dün gece geldi buraya. Kazaya karışmış aracı buraya bırakmak istediler. Araçlar yanmış, kundaklanmış. Sanayinin güvenlik kamerasından polisler tespit ederek yakalamışlar. Kazada yaralanan yayalardan birinin nişanlısı olduğu söyleniyor. Nasıl bir kinle davranmışsa 'benim nişanlıma nasıl çarpar diyerek' aracı kundaklıyor. Burada müşterimizin araçları vardı 6 araç zarar gördü. Yaklaşık 2 milyon lira zararımız var. Allahtan araçların LPG tankları patlamamış" diye konuştu.

İşyeri sahibi Durmuş Şahin de "Her şey bu araç buraya geldikten sonra oldu. Aracı yakan belli oldu. 15 yıllık emeğimiz var iş yerinde. Maddi hasar çok 6 araç hasar gördü. Yetkililerin artık bir dur demesi lazım. Bir iki ay sonra burayı yakan çıkar içeriden. Hakimlerin, savcılarımızın gereken cezayı vermesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan aracı kundakladığı iddia edilen E.U.'nun polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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