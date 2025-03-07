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Kız Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Kız Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evde tartışma sırasında kız arkadaşı tarafından bıçaklanan E.G. yaralandı. Olay sonrası health ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve E.G. hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evde E.G. ile kız arkadaşı E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda kız arkadaşı tarafından kalçasından biçaklanan E.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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