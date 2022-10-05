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Kız arkadaş bahanesiyle iş yerini yağmayalan şahıslar yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kız arkadaş bahanesiyle iş yerini yağmayalan şahıslar yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir işletmede kız arkadaşını işletme sahibi ile yakaladığını iddia ederek, tehditle para ve malzeme alan şahıslar yakalandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir işletmede kız arkadaşını işletme sahibi ile yakaladığını iddia ederek, tehditle para ve malzeme alan şahıslar yakalandı.

İlçeye bağlı Han Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İ.L. isimli kadın bir işletmeye girdi. İ.L.'nin ardından işletmeye gelen başka bir şahıs, iş yeri sahibi B.T.'ye kendisini kız arkadaşı ile yakaladığını ve zorla kız arkadaşı ile görüştüğünü söyleyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Şahsın farklı zamanlarda iş yerine gelerek ceza bahanesi ile para ve malzeme alması üzerine iş yeri sahibi B.T. emniyete başvurdu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Talas 3. Sayfa Haberler

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