Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz

3. Sayfa Haberleri

Kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz

Kırşehir'de arkadaşının kızına kıymalı pide bahanesiyle tacizde bulunduğu ileri sürülen okul hizmetlisinin aldığı cezaya aile itiraz etti.

Kırşehir'de arkadaşının kızına kıymalı pide bahanesiyle tacizde bulunduğu ileri sürülen okul hizmetlisinin aldığı cezaya aile itiraz etti.

Sanık M.K., hazırlanan iddianamede 'çocuğun cinsel istismarı ve cinsel istismar' suçlarından Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Sosyal çalışmacı eşliğinde ifade veren mağdur B.Ş.(7) taciz gününden önce de kendisine sanık M.K.'nın uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ve kıymalı pide bahanesiyle arkadan sarıldığını söyledi. Mahkeme başkanının sosyal çalışmacının yorumunu istemesi üzerine mağdurla iki defa görüşen sosyal çalışmacı, çocuğun ifadelerinde zıtlık olmadığını yaşından dolayı da bazı kavramların oturmadığını belirtti. Çocuğunun beyanları karşısında sinir krizi geçiren anne İ.Ş., "Sanığa alt değil üst sınırdan ceza verilmeli. Biz verilen cezaya itiraz ediyoruz. Çocuğum 7 yaşında, hukuksal boyutu sonuna kadar kullanacağız. Çocuğum olaydan sonra psikiyatrikse gitti. Çocuğum aşırı derecede hırçınlaştı" dedi.

Aşıkpaşa Ortaokulunda meydana gelen olayda sanığın, 7 yaşındaki mağdur B.Ş.'yi kıymalı pide verme bahanesiyle ilkokul bahçesinden çağırarak ortaokul binasında bulunan olay yerine götürdüğü ve çocuğun cinsel organına elleyerek sürtme eylemini gerçekleştirdiği kanaatine varıldı. Sanık M.K., 4 yıl 2 ay ceza alarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title