Kıyı Emniyetten yanan tekneye müdahale Fethiye Büyük Boncuklu koyu açıklarında kısmen yanan 17 metrelik tekne, söndürüldükten sonra limana çekildi. Fethiye Büyük Boncuklu koyu açıklarında kısmen yanan 17 metrelik tekne, söndürüldükten sonra limana çekildi. Büyük Boncuklu koyu açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu 17 metre uzunluğundaki teknede yangın çıktı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talep edilmesi üzerine KIYEM-5 hızlı tahliye botu Büyük Boncuklu Koyuna hareket etti. Teknedeki yangının söndürülmesinin ardından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait can kurtarma botu tarafından kısmen yanan tekne yedeklenerek Fethiye limanına emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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