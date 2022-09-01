Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: "Ekipler gemiye çıktı"

3. Sayfa Haberleri

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma ekiplerinin İstanbul Boğazı'nda karaya oturan kargo gemisine çıktığını ve balıkadamların da da suda incelemelere başladığını açıkladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma ekiplerinin İstanbul Boğazı'nda karaya oturan kargo gemisine çıktığını ve balıkadamların da da suda incelemelere başladığını açıkladı.

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan ve dümen arızası yapan Liberya uyruklu Lady Zehma isimli 173 metre boyundaki kargo gemisi, bugün saat 21.00 sıralarında Bebek'te karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkör ve botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edilirken, Boğaz trafiği de geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait kurtarma ekipleri gemiye çıkmış bulunmaktadır. Balıkadamlarımız da suda incelemelerine başladı" ifadeleri kullanıldı.

(Zöhre Alagöz - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı İstanbul Ukrayna 3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title