Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: "Ekipler gemiye çıktı"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma ekiplerinin İstanbul Boğazı'nda karaya oturan kargo gemisine çıktığını ve balıkadamların da da suda incelemelere başladığını açıkladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma ekiplerinin İstanbul Boğazı'nda karaya oturan kargo gemisine çıktığını ve balıkadamların da da suda incelemelere başladığını açıkladı.

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan ve dümen arızası yapan Liberya uyruklu Lady Zehma isimli 173 metre boyundaki kargo gemisi, bugün saat 21.00 sıralarında Bebek'te karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkör ve botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edilirken, Boğaz trafiği de geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait kurtarma ekipleri gemiye çıkmış bulunmaktadır. Balıkadamlarımız da suda incelemelerine başladı" ifadeleri kullanıldı.

(Zöhre Alagöz - İHA)