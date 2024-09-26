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Kıskançlık Yüzünden 9 Aylık Hamile Eşine Darp: Koca Tutuklandı

Kıskançlık Yüzünden 9 Aylık Hamile Eşine Darp: Koca Tutuklandı
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Samsun'da kıskançlık meselesi nedeniyle tartıştığı 9 aylık hamile eşini darp eden koca, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı 9 aylık hamile eşini darp ettiği iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalarının evine misafirliğe gelen R.K., burada 9 aylık hamile 1 çocuk annesi eşi F.K.'yi kıskançlık meselesi yüzünden çıkan tartışmada tekme tokat darp etti. F.K.'nin şikayeti üzerine R.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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