Kıskançlık Sebebiyle İmam Nikahlı Eşini Silahla Yaraladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmada imam nikahlı eşini ayağından silahla vurarak yaraladı.

Karaosman Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ş.Y. (36) ve bir süredir birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi H.Ö (38) arasında kıskançlık meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., yanında bulunan silahla Ş.Y.'yi ayağından vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri ise şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - SAKARYA