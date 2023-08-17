Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmada bir kişi bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 kişi arasında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ayvacık'ın Ahmetçe köyünde dün gece saat 23.30 sıralarında köy merkezinde yaşanan olayda, H.K. (40) ile Alpay Çankırı (25) arasında tartışma yaşandı. Kıskançlık nedeniyle başladığı iddia edilen olayda H.K., Alpay Çankırı'yı bıçakla yaraladı. Karın bölgesinden ağır yaralanan Çankırı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çankırı, hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma, şüpheli H.K.'yi gözaltına aldı. - ÇANAKKALE