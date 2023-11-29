Kıskançlık Nedeniyle Eski Eşini Bıçaklayan Şahıs Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kenan Ö. (40) kıskançlık nedeniyle tartıştığı eski eşi Merve Y.'yi (35) sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında kırsal Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Ö., 3 yıl önce boşandığı Merve Y. ile sokakta karşılaşınca, iddiaya göre taraflar arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada Kenan Ö., yanındaki bıçakla Merve Y.'yi, karnından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 1 çocuk annesi Merve Y., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Merve Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Kenan Ö. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kenan Ö.'nün sorgusunun devam ettiği bildirildi.