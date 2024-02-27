Kıskançlık krizine giren koca eski karısını iş yerinde vurdu

Kıskançlık krizine girdi, eski karısını iş yerinde vurdu

Şüphelinin elinde pompalı tüfekle ile işyerine girmesi ve sonrasında kaçması güvenlik kameralarına yansıdı

ADANA - Adana'da bir kişi boşandığını karısını 'başkasıyla ilişkisi olduğu' gerekçesiyle kıskanıp çalıştığı işyerinden pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çukurova araştırma polislerinin yakaladığı şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Şubat günü Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay D. ve Nurseli K. anlaşamadıkları için evlilikleri son verip boşandılar. Oktay D., ayrıldığı eski eşinin ilişkisi olduğu gerekçesiyle kıskançlık krizine girdi.

Kıskançlık krizine giren Oktay D., Nurseli K.'ın çalıştığı işyerini elinde pompalı tüfekle bastı. Şüpheli kadına defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.

"Kıskançlık krizine giren koca Çukurova polisinden kaçamadı"

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri söz konusu şüpheli Oktay D.'in peşine düştü. Ekipler şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenleyerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.

Oktay D., ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.