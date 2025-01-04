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Kıskançlık Krizi: 25 Yaşındaki Genç Kız Katledildi

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Bursa'da erkek arkadaşı tarafından kıskançlık nedeniyle vurulan 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı yakalandı ve tutuklandı.

Bursa'da kıskançlık krizi nedeniyle erkek arkadaşı tarafından öldürülen 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu toprağa verildi.

Olay, 2 Aralık Cuma günü saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 2. Buluş Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla başından vurulmuş kadın sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Elif Kutlu (25) isimli genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanan şüpheli, genç kızın sevgilisi Harun Kurt (35) çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin sevgilisini başka bir kişiyle mesajlaşırken yakaladığı ve kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genç kızın cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Gürsu Merkez Camiine getirildi. Genç kızın cenaze törenine sevenleri ve yakınları katılırken, öğle namazına müteakip kılınan namaz sonrası, genç kız Gürsu Mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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