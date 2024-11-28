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Kıskançlık Cinayeti: Koca Adliyeye Sevk Edildi

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Antalya'da kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı başından vurarak öldüren Abdullah Poyraz, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ve zanlının ifadesi dikkat çekti.

Kıskançlık cinayeti şüphelisi koca adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'da çocukların evde olmadığı sırada kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada tabanca Hale Akbaş Poyraz'ı başından vurularak öldüren zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

Dün öğlen saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 sokak üzerinde bulunan bir sitenin A Blok'ta bulunan 3'üncü katında meydana gelen olayda kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından 39 yaşındaki Hale Akbaş Poyraz, İkinci eşi Abdullah Poyraz tarafından tabanca ile başından tek el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından ikametten ayrılan Abdullah Poyraz, birkaç saat sonra polis merkezine giderek "Eşimi öldürdüm" diyerek teslim olmuştu.

Zanlı adliyeye sevk edildi

Abdullah Poyraz'ın ifadesi doğrultusunda ikamete giden polis ekipleri mutfakta Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni ile karşılaşmış, olay yerindeki savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Polis merkezine giderek teslim olan ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Abdullah Poyraz, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Sorulara cevap vermedi

Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya Adliyesi'ne sevk edilen Abdullah Poyraz, gazetecilerin Hale Akbaş Poyraz'ı neden öldürdüğü sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Poyraz'ın ilk ifadesinde Hale Akbaş Poyraz'ın otelde çalışmaya başladıktan sonra tavır ve hareketlerinin değiştiğini belirterek, "Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım" dediği öğrenildi. Öte yandan 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ın 4 çocuğunun ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Kıskançlık Cinayeti: Koca Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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