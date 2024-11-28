Kıskançlık Cinayeti: Eşi Hale Akbaş Poyraz'ı Vuran Abdullah P. Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da evde kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada 39 yaşındaki eşi Hale Akbaş Poyraz'ı başından tabancayla vurarak öldüren Abdullah P. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Çocukların evde olmadığı sırada kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Hale Akbaş Poyraz, eşi Abdullah P. (55) tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü. Abdullah P. ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Eve giden polis ekipleri mutfakta Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Abdullah P., gazetecilerin Hale Akbaş Poyraz'ı neden öldürdüğü sorusunu cevapsız bıraktı. Abdullah P.'nin ilk ifadesinde Hale Akbaş Poyraz'ın otelde çalışmaya başladıktan sonra tavır ve hareketlerinin değiştiğini belirterek, "Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım" dediği öğrenildi.

Öte yandan 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ın 4 çocuğunun ise devlet korumasına alındığı öğrenildi. - ANTALYA