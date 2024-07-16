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Kıskaç-22 Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, FETÖ'ye yönelik yapılan 'Kıskaç-22' operasyonlarında 27 ilde 74 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda döviz, Türk Lirası ve altın ile dijital materyaller ele geçirildi.

22 operasyonları çerçevesinde 74 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-22' operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Örgütün sözde 'Adliye Mahrem' yapılanması, 'Askeri Mahrem Yapılanması', 'Emniyet Mahrem Yapılanması' ve 'Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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