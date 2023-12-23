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Kısırlaştırma ameliyatı sonrası telef olan kedi için dava açıldı

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Çekmeköy'de yavruyken sahip olduğu ve büyüttüğü kedisi kısırlaştırma ameliyatı sonrasında telef olan Buğra Kartal, yaşanan olaydan dolayı veteriner kliniğini sorumlu tuttu. Adalet istediğini belirten Kartal, olayı yargıya taşıdı.

Çekmeköy'de yavruyken sahip olduğu ve büyüttüğü kedisi kısırlaştırma ameliyatı sonrasında telef olan Buğra Kartal, yaşanan olaydan dolayı veteriner kliniğini sorumlu tuttu. Adalet istediğini belirten Kartal, olayı yargıya taşıdı.

Çekmeköy'de yaşayan Buğra Kartal, yavruyken sahip olduğu ve büyüttüğü 9 aylık kedisini kısırlaştırmak istedi. Yapmış olduğu araştırmalar sonucu geçtiğimiz günlerde Çekmeköy Taşdelen'de bulunan bir veteriner kliniğe gitti. İddiaya göre, ameliyat öncesi kan tahlilleri yapılarak kedisinin kısırlaştırma işlemi için uygun olup olmadığının kontrol edileceği söylendi. Bu şartlar altında Buğra Kartal kedisinin kısırlaştırma ameliyatı için klinikten randevu aldı. Gerçekleştirilen ameliyat sonrası ise kedi telef oldu. Yaşanan bu olaydan kliniği sorumlu tutan Buğra Kartal kliniğe dava açtı.

Yaşanan tüm gelişmeleri anlatan Buğra Kartal, "Ben orada beklemek istediğimi söyledim veteriner hekim çok basit bir ameliyat olduğunu ancak benim orada beklememe gerek olmadığını kısa bir işlem olduğunu söyledi. Ben veterinerde yarım saat 40 dakika bekledikten sonra terk ettim. 5 saat sonra beni aradıklarında dalga geçer gibi ameliyatın başarılı geçtiğini ancak sonrasında kedimin yarım saat 40 dakika sonra kontrol etmeye gittiklerinde kalbinin durmuş olduğunu ve bahane olarak kafesinde yer değiştiğini söylediler. Ben hemen veterinerin yanına gittiğimde bana ellerinin çok yorulduğunu hayvanın bedeninin sıcak olmasına rağmen kalp masajına devam etmediğini söyler bir üslupta bulundu. Karşımdaki benim acımı hiçbir şekilde anlamayan bir tavır sergiliyordu. Tahlilleri sorduğumda hiçbir tahlil yapılmadığını ve bizlerin talep etmediğini iddia etti. Sonrasında hayvanım küvözde bulunmasını istediğim halde, kontrollerinin yapılmasını istediğim halde hayvanım barınaktan dönme paslı bir kapı içinde bulunduğunu gösterdi. Olay bu şekilde gerçekleşti ve benim kedim hayata gözlerini yumdu. Küçüklüğünden beri çocuğum gibi baktım gözü seyrince eczane eczane gezdiğim kedimi veterinerin ihmalkarlığı sonucunda kaybettik" dedi.

Yaşanan talihsiz olay sonrası Buğra Kartal hukuksal sürece başvurarak adaletin yerini bulmasını istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Taşdelen kedi Hayvan Hakları Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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