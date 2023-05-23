Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kısa devre yapan buzdolabı yangına neden oldu

Kısa devre yapan buzdolabı yangına neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Cuma Mahalle Orta Mahalle Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.H.'nin ikamet ettiği evde bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Bir anda evi yoğun duman kaplarken, ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın Seçim Sonuçları
Aydın Yerel Seçim Sonuçları 2019
Aydın Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title