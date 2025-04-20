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Kış Uykusundan Uyanan Ayıyı Köpekler Kovalamış

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Çankırı'nın Orta ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı, köye inerek yiyecek aradı. Köpeklerin havlamasıyla panikleyip kaçan ayı, vatandaşlar tarafından kameraya alındı.

Kış uykusundan uyanıp köye inen ayıyı köpekler kovaladı: O anlar kamerada

ÇANKIRI - Çankırı'nın Orta ilçesinde köye inerek yiyecek arayan ayı, köpekler tarafından kovalandı. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde kış uykusundan uyanan ayı yerleşim yerine inerek yiyecek aramaya başladı. O sırada ayıyı fark eden sokak köpeklerinin havlayarak tepki vermesi üzerine panikleyen ayı, korkarak bölgeden hızla uzaklaştı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - 3.Sayfa
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