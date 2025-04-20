Kış Uykusundan Uyanan Ayıyı Köpekler Kovalamış
Çankırı'nın Orta ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı, köye inerek yiyecek aradı. Köpeklerin havlamasıyla panikleyip kaçan ayı, vatandaşlar tarafından kameraya alındı.
Kış uykusundan uyanıp köye inen ayıyı köpekler kovaladı: O anlar kamerada
ÇANKIRI - Çankırı'nın Orta ilçesinde köye inerek yiyecek arayan ayı, köpekler tarafından kovalandı. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde kış uykusundan uyanan ayı yerleşim yerine inerek yiyecek aramaya başladı. O sırada ayıyı fark eden sokak köpeklerinin havlayarak tepki vermesi üzerine panikleyen ayı, korkarak bölgeden hızla uzaklaştı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - 3.Sayfa