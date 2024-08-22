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Kırtasiye ürünü satan süpermarketlere denetim

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünleri satışının yapıldığı süpermarketleri denetlemeye devam ediyor.

Kırtasiye ürünü satan süpermarketlere denetim

SAMSUN - Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünleri satışının yapıldığı süpermarketleri denetlemeye devam ediyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Okulların başlamasına kısa bir süre kala, kırtasiye ürünleri market raflarında yerini aldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünü satan zincir marketlere denetimler gerçekleştirdi.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve müdürlüğe bağlı personeller, Atakum ilçesinde bir zincir süpermarketi denetledi.

Ekipler, kırtasiye ürünlerini yeni yerleştiren markette fiyat etiketi, kasa-raf durumu ve birtakım denetimler yaptı.

Yetkililer, denetimlerin okul sezonu açılana kadar ve açıldıktan sonra da sıklıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ticaret Bakanlığı 3-sayfa Ekonomi 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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