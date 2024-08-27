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Kırşehir Ticaret İl Müdürü Ekmek Fiyatlarındaki Fahiş Artışa Denetim Yaptı

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Kırşehir'de ekmeğe zam geleceği söylentileri ve fahiş fiyat uygulamaları üzerine Ticaret İl Müdürü sivil kıyafetle denetim gerçekleştirdi. Fırsatçı esnaflar tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kırşehir'de son dönemde ekmeğe zam geleceği yönünde söylemler ve bazı esnafların fahiş fiyat uygulamaları karşısında Ticaret İl Müdürü sivil kıyafetle ekmek alıp denetim yaptı.

Vatandaşlar arasında büyük tepki toplayan zam söylentisi üzerine Kırşehir Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, duruma müdahale etmek amacıyla sivil kıyafetlerle denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında, fırsatçılık yaparak ekmek fiyatlarında haksız kazanç sağlamaya çalışan esnaflar tespit edildi. Müdürlük, bu esnaflara gerekli cezai işlemleri uygulayarak, halkın mağduriyetinin önüne geçmeye çalıştı.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü'nün bu kararlı tutumu şehirde takdirle karşılandı. Müdürlük, denetimlerin artarak devam edeceğini ve fırsatçılara göz açtırılmayacağını belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Ekonomi Ekmek Zam 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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