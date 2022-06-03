Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı Kırşehir'de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.
Kırşehir TEM Polisi'nden ankesör telefon operasyonu: 4 gözaltı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2'si muvazzaf asker 4 kişi gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i sivil 4 kişi gözaltına alındı. Aktif görevde olan muvazzaf asker K.J. Hakkari'de, muvazzaf asker M.G. Hatay'da, eski askeri okul öğrencisi M.T. ve sivil vatandaş G.A. ise Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 farklı dijital doküman da ele geçirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleriyle adli mercilere sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - 3. Sayfa