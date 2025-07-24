Kırşehir Jandarma, 18 Ayda 107 Kayıp Şahisi Buldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 18 ayda yürüttüğü çalışmalarla kayıp olarak aranan 107 kişiyi bularak ailelerine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024 yılı başından 2025 Temmuz ayına kadar geçen sürede, kayıp şahısların bulunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler; ailelerin yaptığı ihbarlar üzerine kayıpların izini sürerken, yol kontrolü, devriye ve saha araştırmalarıyla birçok kişiye ulaştı. 2024 yılı içinde Kırşehir'de kaybolduğu bildirilen 12 kişi jandarma ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi. Aynı yıl içerisinde, farklı illerde kayıp olarak aranan 51 kişi de Kırşehir'de tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak güvenli şekilde ailelerine ulaştırıldı.

2025 yılının ilk 6 ayında ise Kırşehir'de kayıp ihbarı yapılan 7 kişi ile diğer illerde kayıp olarak aranan 37 kişi, kentte bulunarak gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. - KIRŞEHİR