Kırşehir'de elektronik eşya hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırşehir'de elektronik eşya hırsızı yakalandı Kırşehir'in elektronik eşya hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kırşehir'de elektronik eşya hırsızı yakalandı
KIRŞEHİR - Kırşehir'in elektronik eşya hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte elektronik eşya satan mağazalara girerek eşya çalan K.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çaldığı eşyaları satan K.K.'yı takibe aldı. K.K., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa