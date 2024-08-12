Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimleri Yaptı
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimleri gerçekleştirerek can ve mal güvenliğini sağladı. Denetimlerde 10 araca 48 bin lira para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; trafik kazalarında can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla havadan ve karadan denetim yaptı.
Kaman ve Çiçekdağı ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde; Cayrocepter ile havadan, trafik jandarma ise karadan denetim yaptı. 547 aracın kontrol edildiği denetimlerde 10 araca 48 bin lira para cezası uygulanırken 5 araç da trafikten men edildi.
Denetimlerde; zorunlu haller dışında emniyet şeridine yapılan parklar, şerit izleme ve değiştirme kuralları ihlalleri ve hız kontrolü yapıldı. - KIRŞEHİR