Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimleri Yaptı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; trafik kazalarında can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla havadan ve karadan denetim yaptı.

Kaman ve Çiçekdağı ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde; Cayrocepter ile havadan, trafik jandarma ise karadan denetim yaptı. 547 aracın kontrol edildiği denetimlerde 10 araca 48 bin lira para cezası uygulanırken 5 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde; zorunlu haller dışında emniyet şeridine yapılan parklar, şerit izleme ve değiştirme kuralları ihlalleri ve hız kontrolü yapıldı. - KIRŞEHİR