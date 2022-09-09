Kırşehir haberleri! Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Kırşehir yerel 3. sayfa haberine göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından teknik takiple tespit edilen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyon ile yapılan aramalar sonucunda 2 kg uyuşturucu madde, 2 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek, uyuşturucu kullanma aparatları ve sahte plaka ele geçirildi. Operasyonda bulunan materyallere el konulurken, yakalanan 6 şüpheli de göz altına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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