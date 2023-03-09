Kırşehir'deki vahşete ağırlaştırılmış hapis cezası

Kırşehir'de 2022 yılı 25 Mart tarihinde Kırşehir Belediyesinde görevli iki güvenlik görevlisinin işlediği cinayet duruşmasında kararın çıkması, acı içerisinde bekleyen Aydoğan ailesinin yüreğine su serpti.

Kırşehir Belediyesinde görevli iki güvenlik görevlisi tarafından öldürüldükten sonra ırmağa atılan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, oğlunun odasına katilleri ceza aldıktan sonra ilk kez girdiğini söyledi. Baba Aydoğan, "Bir yıl sonra oğlumun odasına ilk kez girdim. Oğluma, katillerinin cezalarını aldıklarını ve cezaevinden çıkamayacaklarını söyledim" dedi.

"Müebbet de yeseler ciğerim soğumaz"

Acı içerisinde çocuklarının katillerinin mahkeme sürecini takip ettiklerini aktaran baba Aydoğan, "Müebbet de alsalar aldıkları ceza benim ciğerimi soğutmaya yetmez. Adalet yerini buldu. Allah'tan temennim cezaevinden hiç çıkamasınlar. Nasıl benim ciğerim yandı ve ciğerim soğumuyor, onların da soğumasın. 21 yaşında oğlum ve 18 yaşında sevdiği kıza canice kıyanların da cesetleri cezaevinden çıksın" diye konuştu.

Oğlunun odasına mahkeme sonuçlanınca girdi

Mahkeme süreci boyunca oğlunun odasına giremeyen ve ellerinde kalan fotoğraf ile Şeyma Demir tarafından yazılan günlükle avunduklarını anlatan Aydoğan, "Oğlumun odasına ilk kez mahkeme sonucunu vermek için girdim. Her gün oğlumun adını anarak ve hatıralarını düşünerek geçiyor günümüz. Rabbim de onları daha kötü etsin" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sürecin ardından adaletin yerini bulmasının tek temennileri olduğunu söyleyen Hasan Aydoğan'ın teyzesi Serbest Özcan ise, güvenlik güçlerine, Adalet Bakanlığı yetkililerine, yerel görevlilere ve sürecin takibinde maddi destek almadan savunma yapan avukatları Mehmet Ali Alan'a teşekkür etti. Maktullerin aileleri ise karar sonrası mahkeme salonunda adaletin yerini bulduğunu haykırdı. Duruşma sonrası açıklamada bulunan Avukat Mehmet Ali Alan, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde adaletin tecelli ettiğini ve sanıkların gerekli cezayı aldığını söyledi.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

2022 yılında Kırşehir'de Bağbaşı Mahallesi Akbayir mevkiinde bulunan ormanlık alanda Hasan Aydoğan'a ait boş otomobilin bulunması sonrası ortaya çıkan olayda; CHP'li Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi çalışan iki kişi kendilerini polis olarak tanıtıp, Hasan ve Şeyma'nın ellerini kelepçeleyerek kendi araçlarına aldıktan sonra Kızılırmak mevkiinde öldürmüşlerdi. - KIRŞEHİR