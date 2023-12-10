Kırşehir'de meydana gelen olayda, kamyonla çakıl getiren bir genç yüksek gerilim kablosuna temas ederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Kırşehir'de yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Özbağ Kasabası'nda meydana geldi. Kamyonla çakıl getiren Üçler Irmak (25), dorseyi boşaltmak üzere havaya kaldırdı. Bu sırada dorse yüksek gerilim kablosuna temas etti ve hemen yanındaki Irmak akıma kapıldı. Ağır yaralanan genç, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Üçler Irmak kurtarılamadı. Yaşanan olayla ilgili polis incelemesi sürüyor. - KIRŞEHİR