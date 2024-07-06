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Kırşehir'de Yolcu Otobüsünde Kalp Krizi Geçiren Şahıs Hayatını Kaybetti

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Kırşehir'de bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahıs, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Otobüs şoförü durumu fark ederek otobüsü Kırşehir Otogarı'na çekti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Kırşehir'de bir yolcu otobüsünde seyahat eden şahıs, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, Malatya'dan yola çıkan yolcu otobüsünde meydana geldi. Z.D.'nin hareketsiz olmasından şüphelenen otobüs şoförü, otobüsü Kırşehir Otogarı'na çekti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Z.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilen Z.D.'nin cenazesi; işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Kırşehir Kayseri Ulaşım 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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