Kırşehir'de yol uygulamasında rekor miktarda uyuşturucu yakalandı

Kırşehir'de yol uygulamasında rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Ortaköy Yol Kavşağı'nda bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta yapılan aramada 45 kilo 232 gram skunk maddesi ve 276 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemenin rekor düzeyde olduğu belirtildi. - KIRŞEHİR