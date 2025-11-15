Kırşehir'de Yem Karma Makinesine Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde bir mandırada çalışan M.M.İ., yem karma makinesinin içerisine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan bir mandırada çalışan M.M.İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle yem karma makinesinin içerisine düştü. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa