Kırşehir'de yaya geçidinde çocuğa çarpan otomobilin görüntüsü kaydedildi

Kırşehir'de, yaya geçidinde çocuğa yolun karşısına geçerken çarpan otomobilin görüntüsü başka bir otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Lise Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; yürüyen bir çocuğa yaya geçicinde bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola düştü. Çocuğa çarptığını fark eden otomobil sürücüsünün durması ve sonrasında otomobilini park ederek çocuğa yardım etmesi ise başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşlarında hızla koşarak çocuğa yardım ettiği kazada yaralanan çocuk, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR