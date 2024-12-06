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Kırşehir'de Yasaklı Kızıl Geyik Boynuzu Satışı Denemesi Başarıyla Engellendi

Kırşehir'de Yasaklı Kızıl Geyik Boynuzu Satışı Denemesi Başarıyla Engellendi
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Kırşehir'de avlanması yasak olan kızıl geyik boynuzlarını internet üzerinden satmaya çalışan bir şahıs yakalandı. Ekipler, yasa dışı satışa yönelik baskın gerçekleştirdi.

Kırşehir'de avlanması yasak olan kızıl geyik boynuzu ve kafasını internet üzerinden satmaya çalışan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kızıl geyik boynuzunu yasa dışı yollarla satmaya çalıştığını tespit etti. Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile belirlenen adrese baskın yapan ekipler şahsı yakaladı. Yapılan incelemede 2 geyik boynuzunun başka bir ilden Kırşehir'e getirilerek satılmaya çalışıldığı belirlendi. Boynuzların koruma altındaki kızıl geyik cinsine ait olduğu, bu türün avlanmasının yasak olduğu ve neslinin tükenmekte olduğu bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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