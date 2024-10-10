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Kırşehir'de Yasadışı Silah Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçiildi

Kırşehir'de Yasadışı Silah Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçiildi
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yasadışı silah ticaretine yönelik yürütülen operasyonlarda bir müstakil evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yasadışı silah ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden yasadışı silah ticaretini engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, tespit edilen bir müstakil eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda; kurusıkı tabanca üzerinde yapılan işlemlerle fişek atabilen 3 tabanca, bu tabancalara ait 3 şarjör, namlu kısmı kesilerek ateşleyici etkisi artırılmış 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 2 şarjör, 12 fişek ve oluklu kanallı 1 kama ele geçirildi.

Yapılan operasyonda olayla ilgili olarak E.S.K. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suşundan soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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