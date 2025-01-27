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Kırşehir'de Yasa Dışı Göçmen Yakalama Operasyonu

Kırşehir'de Yasa Dışı Göçmen Yakalama Operasyonu
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Kırşehir'de tır dorsesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, tır sürücüsü tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de tır dorsesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir-Ankara Otoyolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde yapılan incelemede, İran-Van sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlen 11 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Gözaltına alınan tır sürücüsü E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise, Kırşehir İl Göç Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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