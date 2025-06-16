Kırşehir'de Yağma ve Tefecilik Operasyonunda 9 Tutuklama

Kırşehir'de Yağma ve Tefecilik Operasyonunda 9 Tutuklama
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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, yağma, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla 9 şüpheli tutuklandı. Operasyon, 8 aylık bir soruşturmanın sonucunda gerçekleştirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de "yağma, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık" iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 ay önce başlatılan çalışmada, 3 aydır teknik ve fiziki takip yapıldı.

Yapılan takiplerin ardından, 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T., O.T., R.A., B.A., H.E., N.K., S.B., C.S. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin, il genelinde galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yaptıkları, organize şekilde hareket ederek fahiş fiyatlarla vadeli araç satışı gerçekleştirdikleri, araç alım-satım işlemlerinde araç bedelinin çok üzerinde senetler imzalattıkları iddia edilmişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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