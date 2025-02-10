Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 330 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 330 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de jandarma tarafından yapılan operasyonda 8 bin 330 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve evinde tabanca mermileri ile cep telefonları bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 bin 330 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Karakaya köyü uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 bin 330 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli İ.K.'nın ikametinde yapılan aramada ise 75 adet tabanca mermisi ve 6 adet cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili şüpheli İ.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Ankara'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

MHK Başkanı'ndan olay maç hakkında ilk yorum
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.