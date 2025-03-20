Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ticaretine yönelik operasyon yaptı. İl Merkezinde çok sayıda polisin katılımıyla yapılan baskınlarda narkotik köpekleri de görev aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; İ.L., G.K., N.G., O.Ö., E.Ü., H.H., R.K. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli uyuşturucu maddeler ile sentetik haplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR