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Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
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Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, ev ve iş yerlerinde gerçekleştirdikleri baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile sentetik haplar ele geçirdi.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ticaretine yönelik operasyon yaptı. İl Merkezinde çok sayıda polisin katılımıyla yapılan baskınlarda narkotik köpekleri de görev aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; İ.L., G.K., N.G., O.Ö., E.Ü., H.H., R.K. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli uyuşturucu maddeler ile sentetik haplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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