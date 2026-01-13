Haberler

Kırşehir'de 3 şahsın üzerinden 490 adet uyuşturucu çıktı

Kırşehir'de 3 şahsın üzerinden 490 adet uyuşturucu çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir otogarında yapılan operasyonda, bir otobüste seyahat eden üç şahsın üzerinden 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslardan iki kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından otogarda yapılan çalışmalarda, bir otobüste seyahat eden 3 şahsın üzerinden 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. ile geçirdi. 3 şahıstan 2'si tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları çerçevesinde, il merkezinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından Kırşehir Otobüs Terminali'nde bir otobüste seyahat eden 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., G.M.K. ve Y.E.K. sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan Y.E.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ve G.M.K. tutuklandı.

İşlemlerin ardından M.K. ve G.M.K. cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet

Henüz 13'ncü dakikada 10 kişi kaldılar! Mucizevi bir 3 puan
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet

Henüz 13'ncü dakikada 10 kişi kaldılar! Mucizevi bir 3 puan
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Google'dan skandal uygulama! 13 yaşına giren çocuklara, anında o maili atıyorlar

13 yaşına giren çocuklara, anında o maili atıyorlar