Kırşehir'de 3 şahsın üzerinden 490 adet uyuşturucu çıktı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından otogarda yapılan çalışmalarda, bir otobüste seyahat eden 3 şahsın üzerinden 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. ile geçirdi. 3 şahıstan 2'si tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları çerçevesinde, il merkezinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından Kırşehir Otobüs Terminali'nde bir otobüste seyahat eden 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., G.M.K. ve Y.E.K. sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan Y.E.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ve G.M.K. tutuklandı.

İşlemlerin ardından M.K. ve G.M.K. cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR