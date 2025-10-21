Haberler

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Kırşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 15,88 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15,88 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmaları sonucunda şehir giriş uygulama noktasında bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 19 parça halinde toplam 15,88 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan A.K., N.K. ve Y.K. isimli şüpheliler hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
