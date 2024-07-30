Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişinin Midesinden 1 Kilodan Fazla Uyuşturucu Çıktı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin midesinden toplamda 1 kilo 850 gram uyuşturucu madde çıktı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu Y.S. ve H.S.'nin doğu illerinden ülkeye kaçak yollarla girdikleri ve batı illerine uyuşturucu madde kuryeliği yaptıkları tespit edildi. Takibe alınan uyuşturucu kuryelerinin seyahat ettiği yolcu otobüsü Kırşehir'de durduruldu. Gözaltına alınan ve hastaneye götürülen şahısların midelerinde kapsül bulunduğu tespit edildi. Şahısların midelerinde zulaladığı 126 kapsül halinde 1 kilo 300 gram ve 44 kapsül halinde 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR